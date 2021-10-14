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3 عوامل وراء ضباب جدة

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3 عوامل وراء ضباب جدة 3 عوامل وراء ضباب جدة
كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني عن أسباب الكثافة الضبابية التي أدت إلى شبه انعدام للرؤية في منطقة جنوب جدة والليث منذ الصباح الباكر، وكذلك على حي أبحر في الشمال بشكل أقل كونه يقع على ساحل البحر الأحمر، مبينًا أن 3 عوامل أدت إلى هذه الحالة الضبابية تكمن في ارتفاع معدل الرطوبة التي شهدتها عروس البحر اليوم، وسكون الهواء، واعتدال الجو، ويتبخر الضباب عند شروق الشمس.

نهاية الأسبوع

وأضاف الحصيني أن الأجواء في إجازة نهاية الأسبوع من اليوم إلى بعد غد هي حارة نسبيًا على معظم المناطق نهارًا لطيفة فجرًا وتميل للبرودة خارج المدن فجرًا ورياح متقلبة من خفيفة إلى متوسطة، وأمطار خفيفة على أقصى الشمالية ومرتفعات عسير وجازان اليوم. من جهته، أوضح رئيس لجنة تسميات الدكتور عبدالله المسند أن مكة المكرمة وجدة سجلتا أعلى درجة حرارة في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة (44 درجة مئوية)، بينما ساد استقرار جوي عام عبارة عن نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد، في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسحب عابرة قد يهطل منها زخات خفيفة نواحي طريف والقريات.

طقس حار معتدل

وأبان طقس العرب () أنه يتوقع استمرار الطقس حارًا في عموم المناطق، وحار نسبيًا في المناطق الشمالية ومعتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع احتمالية زخات متفرقة من الأمطار محدودة الطابع على أجزاء من تبوك، لكن الفرصة ضعيفة لزخات متفرقة ورعدية من الأمطار في أجزاء محدودة من عسير وجازان. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق، بينما تكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، وجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على أجزاء من شمال المملكة.


الوطن السعودية

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