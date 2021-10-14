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الرياض ـ مباشر: استعرضت المملكة العربية السعودية استراتيجيتها لتحقيق أهداف (رؤية 2030) الاقتصادية والتنموية، والأشواط الكبيرة التي قطعتها لتحقيق أهدافها، ومستويات التقدم الذي أحرزته بهذا الصدد.

جاء ذلك، خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية والمالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين للبند رقم 20 "التنمية المستدامة"؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

وقالت رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير، في كلمتها خلال المناقشة، إن أهداف التنمية المستدامة 2030 تعد الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل ومستدام لجميع دول العالم.

وأشارت إلى أن ما عايشه عالمنا في آخر عامين من انتشار جائحة عالمية تسببت بالكثير من الخسائر البشرية والأضرار الاقتصادية، سيتطلب الوقوف معاً في وجه التحديات والمصاعب لنكمل العمل على تحقيق تنمية مستدامة للجميع وضمان ألا يُترَك أحدٌ خلف الرَّكْب.

ونوهت بأن 5 أعوام منذ انطلاق رؤية 2030 رسخت المملكة العربية السعودية خلالها عدداً كبيراً من الإنجازات الاستثنائية التي انصبت في دعم رفع جودة الحياة بالمملكة ضمن بيئة حيوية ورائدة؛ حيث أسهمت الرؤية في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطية والاستفادة من إنتاج الطاقة المتجددة.

كما لفتت إلى أن برامج رؤية 2030 أثمرت عن وضع أساسات متينة لتحسين جودة الحياة وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، كما أسهمت كذلك في تطوير عدد من البرامج التي ركّزَت على تحسين الاستدامة المالية، وتطوير الصناعة الوطنية، وتنمية القدرات البشرية.

وقالت العمير: إن "الرؤية تولي الكثير من الاهتمام للتطوير الرقمي عبر إرساء بنية رقمية متينة وتسريع التحول الرقمي، ولقد قطعت الرؤية الطموحة أشواطاً طويلة لتحقيق الإنجازات والكثير من التقدم المحرز ممثلاً في تقوية البنية التحتية وتقليل معدلات البطالة والعجز، وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي شامل".

وأضافت: "تستكمل بلادي إنجازاتها بعد خمسة أعوام من انطلاق الرؤية؛ لتكمل مسيرة التقدم نحو مستقبل مشرق ومستدام بتمكين أفراده من الرجال والنساء والشباب الذين قدمت المملكة دعماً كاملاً لتنميتهم في مختلف المجالات ودعم طموحهم ليكونوا محركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية".

وشددت على أن المملكة تشاطر دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي مطلب حيوي للتصدي لتحديات الجائحة، وفي سبيل التعافي المستدام، مبينة أن المملكة تحرص على التعاون الدولي ودعم جهود الدول في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت ريم العمير، إنه لا يسع العالم إلا أن يتكاتف للوصول إلى التعافي الشامل من الآثار المترتبة على الجائحة وتيسير جميع الجهود والإمكانات في سبيل تعزيز ذلك.

وجددت التأكيد على أن المملكة دعمت الجهود العالمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي للتصدي للجائحة للتعافي من آثارها، وعملت دائبة في سبيل تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية واستقرارها خلال الجائحة.

وأكدت العمير، في ختام البيان، حرص المملكة على دعم الجهود الدولية والتزامها بالتعاون الوثيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الإنسانية والتنموية عالمياً بما يحقق التنمية المستدامة للجميع.

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