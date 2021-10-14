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«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

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«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد «الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل داخل عدد من مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمهندس صلاح لطفى من شركة توزيع الكهرباء، والمهندس خالد رجائى من شركة النقل الكهرباء.

وناقش«المحافظ» عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل مصانع المنطقة الصناعية، موجها بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه أي منشأة صناعية بما يحقق النهوض بالعملية الصناعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمر الجاد.

وأكد «محافظ بورسعيد» أن هناك تنمية غير مسبوقة في المجال الصناعى ببورسعيد، حيث تستهدف المحافظة إقامة أكبر عدد من المنشآت الصناعية لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

المصرى اليوم

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