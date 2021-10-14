ضبط مخزن للمأكولات بدون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن لتجهيز المأكولات ،كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة – دوبريهات) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (900 كيلو لحوم مفرومة – 250 كيلو دوبريهات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.