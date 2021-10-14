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تضبط الف طن لحوم فاسدة

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التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة تضبط الف طن لحوم فاسدة

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نجح ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب مخزن لإدارته مخزن للمأكولات بدون ترخيص بمنطقة المطرية وضبط بحوزته طن لحوم فاسدة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتجهيز المأكولات ،كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة – دوبريهات) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن المشار إليه على الف طن كيلو دوبريهات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

المصرى اليوم

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