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إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي

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إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي

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تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لإحياء الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور علاء عبدالسلام وبمشاركة النجم إيهاب توفيق وذلك في الثامنة مساء الاثنين 18 أكتوبر على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج فاصلين يحيى الثانى النجم ايهاب توفيق بباقة مختارة من الابتهالات الروحانية والمديح النبوي منها إلا رسول الله، انا بمدح نبينا، المسك فاح، دعونى، مدد يا نبى وغيرها.. اما الثانى يضم ليالي رسول الله- ألف ألف صلاة لـ أحمد عبدالله، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، صلوا يا أهل الكمال لـ الشيخ محمد عبدالله، مولاي الهادي لـ عبدالعظيم محمد، خد بإيدي لـ عبدالمنعم البارودي أداء محمد عبدالحميد، أمنية سمير، حسام صقر، آيات فاروق.

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني اسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت اولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الاناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الاوبرا الرمضاني هذا إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

المصرى اليوم

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