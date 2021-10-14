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حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح

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حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح

لاقتراحات اماكن الخروج

3 عروض جديدة يستقبل بها البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، حيث يتم استكمال البروفات النهائية استعدادًا لعرضها الفترة المقبلة.

ويستكمل فرقة المسرح القومي، بروفات عرضها الجديد «في انتظار بابا» للمخرج الكبير سمير العصفوري، حيث يُعرض على المسرح القومي بالعتبة.

كما تستأنف حاليًا فرقة المسرح الكوميدي بروفات عرضها الجديد «حلم جميل» من إخراج إسلام إمام، وكذلك تقدم فرقة المسرح الحديث بروفات العرض الجديد «هاملت بالمقلوب» من تأليف سامح مهران، ومن إخراج مازن الغرباوي، الذي من المقرر افتتاحهم قريبا.

المصرى اليوم

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