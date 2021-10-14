السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

★ ★ ★ ★ ★

"أبوزاهرة": تشاهد بالعين المجردة.. هو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إنه سيرصد يوم السبت 16 أكتوبر 2021 اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء السعودية والوطن العربي، وهو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.

فخلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقاً أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس، سيلتقي بنجم بالنجم الضارب إلى الحمرة قلب العقرب على قبة السماء.

وأضاف: إن العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة؛ بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر في السماء بعد حوالي نصف ساعة من غروب الشمس؛ مثل قطعة من الألماس، وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريباً ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعاناً من الزهرة.

نظراً للمسافة الظاهرية القريبة بينهما يمكن رؤيتهما في نفس مجال رؤية المنظار أو تلسكوب منخفض قوة التكبير، وإذا كنت تواجه مشكلة في رؤية قلب العقرب بجانب كوكب الزهرة الأكثر سطوعًا 150 مرة، فحاول إخفاء كوكب الزهرة خارج مجال الرؤية.

وتابع: خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب، ولكن سوف يتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما؛ وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس.

وقال: سيلاحظ من ناحية أخرى وجود نجم إلى يسار قلب العقرب يسمى النياط -وسيكون المنظار مفيداً لرؤية الثلاثي، يبعد قلب العقرب عن النياط مسافة 2.0 درجة، وعلى الرغم من أنها ستنتظم في مثلثًا ليس متساوي الأضلاع تمامًا، لكن المشهد سيكون جميلاً.

جدير بالذكر أنه يمكن من الآن مراقبة الزهرة وقلب وملاحظة كيف سوف تتقلص المسافة الظاهرية بينهما يوماً بعد يوم.