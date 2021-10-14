ما هي "شيغيلا" التي أثارت المخاوف في الأردن؟ ولماذا تحركت السلطات فوراً؟

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بعد 10 إصابات مؤكدة والاشتباه بـ57 حالة

قالت وزارة الصحة الأردنية إن جرثومة "شيغيلا"، التي ظهرت في مدينة جرش، تسببت بالعديد من حالات التسمم.

وقال تليفزيون الأردن على صفحته على موقع "تويتر": أوضحت الوزارة أن هذه جرثومة شيغيلا "تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس"، مؤكدة أن "عدد الإصابات تحت السيطرة".

وأضافت أن "هناك فرقة متخصصة أرسلت إلى منطقة انتشار الإصابة بجرثومة شيغيلا، لسحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية".

من جهته، قال مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة الأردنية علي الزيتاوي، أمس الأربعاء: إن 10 إصابات تأكدت بالجرثومة من ضمن 57 حالة اشتباه، مشيراً إلى أن العينات المتبقية لا تزال في المختبر.

كما أكد مدير صحة جرش محمد الطحان أن الحالات التي راجعت مستشفى جرش كانت بسيطة، مشيراً إلى أن النتائج الأولية للفحوصات تظهر أن سبب التسمم هو جرثومة "شيغيلا".

وأعلن "الطحان" عن إغلاق "مطعم شعبي" ومخبز في قرية جبّة بمحافظة جرش، وقال: إن المطعم غير حاصل على تراخيص، فيما المخبز جرى إغلاقه "احترازياً".

وحول وجود علاقة بين الإغلاق وحالات اشتباه التسمم، أكد "الطحان" أن "الإغلاق سببه مخالفة شروط السلامة العامة ولا علاقة له بحالات اشتباه التسمم، والجهة التي أغلقت هي مديرية صحة جرش".

وسجّلت حالات التسمم في المحافظة منذ يوم الاثنين الماضي. وأمرت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.



ما هي الشيغيلا؟

وعن عدوى الشيغيلا أو (داء الشيغيلات)، يقول موقع "مايو كلينيك" الطبي: الشيغيلا عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم الشيغيلا، وأهم العلامات الدالة على الإصابة بالشيغيلا هي الإسهال، والذي عادةً ما يكون مصحوباً بدم.

وتنتقل عدوى الشيغيلا من خلال الماء أو الغذاء أو لمس براز شخص مريض كالأطفال.

الأعراض

تبدأ أعراض الإصابة بالشيغيلا في الظهور عادةً بعد يوم أو يومين، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع للإصابة بالمرض. قد تشمل العلامات والأعراض:

*الإسهال (يحتوى عادةً على دم أو مخاط)

*آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة

*الحُمَّى

*الغثيان أو القيء

وتستمر الأعراض بوجه عام لمدة خمسة إلى سبعة أيام، وتشفى عادةً الحالات المرَضية الخفيفة من تلقاء نفسها في خلال أسبوع. عندما يتطلب الأمر تناول علاج، يصف الأطباء عادةً مضادات حيوية.