ضبط متهم بسرقة بطاقتي دفع إلكتروني واستخدامها في عمليات سحب من «الصراف الآلي»

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط متهم بسرقة بطاقتي دفع إلكتروني من أحد المواطنين واستخدامها في إجراء عمليات سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة، باكتشافه سحب مبالغ مالية باستخدام بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصين به والمربوطين على حسابه بأحد البنوك دون علمه.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالمنيا، استغل طبيعة عمله كمرافق للشاكي، وأثناء تواجده بمسكنه قام بسرقة بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصين به، وقام باستخدام البطاقتين في إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 300 ألف جنيه من حساب الشاكي، وإعادة البطاقة مرة أخرى عقب إجراء عمليات السحب.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على صور من بطاقتي الدفع الإلكتروني المستخدمين في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واستيلائه على البطاقتين الخاصين بالشاكي واستخدامهما في إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي.