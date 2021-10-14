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بتعاملات بلغت مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الغربية

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بتعاملات بلغت مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الغربية بتعاملات بلغت مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الغربية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج «بالعملة الأجنبية» عن طريق تلقي الحوالات الخاصة بهم على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد البنوك، والذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة الغربية نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه.

المصرى اليوم

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