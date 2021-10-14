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أول تعليق من البرلمان حول الإعتداء على صيدلانية بدعوى عدم ارتدائها الحجاب

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أول تعليق من البرلمان حول الإعتداء على صيدلانية بدعوى عدم ارتدائها الحجاب أول تعليق من البرلمان حول الإعتداء على صيدلانية بدعوى عدم ارتدائها الحجاب

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قالت النائب ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة أن الإعتداء على صيدلانية بدعوى عدم ارتدائها الحجاب وأن تكرار تلك الحوادث المتواترة التي بدأت تظهر هذه الأيام فيما يخص التشدد في فكر ملتبس ومغلوط وتنذر بخلل وقصور في سلامة المجتمع النفسية.

واشارت النائبة إلى أنه بعد متابعتها للتعليقات على صفحة دار الافتاء وما فيها من المزايدة والتطاول على الآراء الوسطية الصحيحة التي تنقي مفاهيم مغلوطة يتداولها البعض؛ وبعد التعدي بالضرب على صيدلانية شابة من قبل موظفين في الوحدة الصحية التي تعمل بها لأنها غير محجبة مؤشر خطير على سوء فهم الدين ومقاصده الشريفة وقصور في فهم حدود الإنسان التي وجب عليه ألا يتخطاها، كما يدل أن الدين عند البعض قاصر على مظهر معين مهما أخفى وراءه من الكوارث والمعاصي، واضافت :اطالب كل المؤسسات المعنية أن تنتبه لنواقيس الخطر التي ترتفع دقاتها يوما بعد بوم وعلى كل المؤسسات الدينية إعادة النظر في مدى تأثيرها على الناس وتوضيح مقاصد ومبادئ الدين الصحيح،كما أطالب بسرعة وتشديد العقاب لمن يتجاوزون قولا أو فعلا بما ينتهك حق الإنسان الأصيل في اختيار افكاره ومبادئه في حدود القانون.

المصرى اليوم

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