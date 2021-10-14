«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف طفلين من إحدى المدارس بقنا

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بشأن واقعة إختطاف طفلين من إحدى المدارس بقنا

قالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن صدور بيان من إحدى إدارات التربية والتعليم بمحافظة قنا تنفى خلاله واقعة إختطاف طالبين من إحدى المدارس كائنة بدائرة مركز شركة فرشوط»

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تبين أن حقيقة الواقعة هي وجود خلافات بين (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شركة فرشوط)، زوجته (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) قامت على إثرها الأخيرة وبرفقتها شقيقها (عامل) بإصطحاب نجليها (8 و10 سنوات) من المدرسة والتوجه بهما إلى محل سكنها بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، بسؤال كلاً من (والد الطفلين، شقيق والدة الطفلين)أيدا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».