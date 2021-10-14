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مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد شراكات مع مؤسسات وشركات دولية

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مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد شراكات مع مؤسسات وشركات دولية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد شراكات مع مؤسسات وشركات دولية
لإحداث تأثير في الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد شراكات مع مؤسسات وشركات دولية

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن عقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021م بمدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية .

وسوف يدعم الشركاء المؤسسة العالمية غير الهادفة للربح لإحداث تأثير في خمسة مجالات: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

تنعقد الدورة الخامسة للمبادرة تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية". وتدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة. وسوف تجمع المنصة بين قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول. وسوف تشتمل المبادرة على مدار ثلاثة أيام مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والاستثمار في الميتافيرس، والاستثمار في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتعليقاً على هذه الشراكات، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "يسعدنا أن نُرحّب بجميع شركائنا في المؤسسة. وهم يمثلون إضافة بما يمتلكونه من خبرات واستراتيجيات وقيادة فكرية فريدة من نوعها، وهي شراكات ضرورية لدعم رسالتنا المتمثلة في التأثير بشكل إيجابي في الإنسانية. ونحن في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار نؤمن بالشمول شرطاً أساسياً للتعاون الفعال عبر الحدود للمساعدة في حل مجموعة من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه البشرية. وشركاؤنا كوكبة من شركات ومؤسسات رائدة من كلا من القطاعين العام والخاص، وجميعهم حريص على التعاون معنا لمواجهة التحديات والمساعدة في خدمة الإنسانية".

علماً بأنه من بين الشركاء الدوليين: BNY Mellon، HSBC، Reliance Industries، Softbank Vision Fund.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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