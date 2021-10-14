أغطية تُسرق.. شاهد منهل خطير يتربص بمرتادي طريق بـ"زهرة مكة"

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مشهد متكرر تتضرر فيه المركبات.. ومطالبات لـ"الأمانة" بالتدخل العاجل

ناشد أهالي مخطط زهرة العمرة، أمانة العاصمة المقدسة بضرورة التحرك عاجلًا بعد الأضرار التي لحقت بمركباتهم نتيجة خلوّ مجاري تصريف السيول من أغطيتها.

وقالوا في شكواهم: "نعاني من خطر سقوط المركبات المتكرر في الموقع، وتحديدًا زهرة العمرة خلف البنك الأهلي؛ إذ تتعرض أغطية مناهل مجاري السيول للسرقة المتكررة؛ مما يجعل الموقع خطرًا يهدد المارة ومركبات السيارات التي تجهل ذلك الخطر، وسقوطها بداخله مشهد يتكرر بين وقت وآخر".

يُذكر أن سرقة أغطية المناهل بأنواعها (الصرف الصحي، أو تصريف السيول) ظاهرة ليست بالجديدة؛ إذ يتم سرقتها من قِبَل ضعاف النفوس وبيعها كسكراب.