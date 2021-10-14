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«الداخلية» توزع «حلوى المولد» على نزلاء المستشفيات ودور رعاية الأيتام

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«الداخلية» توزع «حلوى المولد» على نزلاء المستشفيات ودور رعاية الأيتام «الداخلية» توزع «حلوى المولد» على نزلاء المستشفيات ودور رعاية الأيتام

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أوفد وزارة الداخلية مجموعة من الضباط والضابطات لزيارة نزلاء المستشفيات ودور رعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة ومشاركتهم الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لتوزيع حلوى المولد على المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك إستمراراً لمبادرة «كلنا واحد»وللدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.. وفى ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية .

قالت الداخلية ف بيان اليوم الخميس: «فقد قامت وزارة الداخلية بإيفاد مجموعة من الضباط والضابطات إلى مستشفيات (القصر العينى – المعهد القومى للأورام – مستشفى سرطان الأطفال 57357 – أبوالريش اليابانى – أحمد ماهر التعليمى- الحسين الجامعى – السيد جلال – الدمرداش – الصحة النفسية والعصبية – مؤسسة الجمالية الإجتماعية) لمشاركة النزلاء الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية (حلوى المولد النبوى) على المرضى وذويهم، الأمر الذي أشاع مناخاً من البهجة في نفوس الأطفال ونزلاء المستشفيات والأهالى، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من المستجد»

وأضافت: «كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات لزيارة بعض مدارس ذوى الإعاقة ودور الأيتام (دار المواساة للأيتام – دار أقدار لرعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة – جمعية النور والأمل للمكفوفين – جمعية الوفاء والأمل «المحاربين القدماء» – قرية الأطفال للأيتام) لتوزيع عبوات (حلوى المولد النبوى الشريف) على الأطفال بها»

وتابعت: «يأتى ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين» .

المصرى اليوم

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