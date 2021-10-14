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بعد حصوله على قرض بـ990 ألف جنيه.. ضبط متهم قدّم عقد شقة مزور لأحد البنوك

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بعد حصوله على قرض بـ990 ألف جنيه.. ضبط متهم قدّم عقد شقة مزور لأحد البنوك بعد حصوله على قرض بـ990 ألف جنيه.. ضبط متهم قدّم عقد شقة مزور لأحد البنوك

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط صاحب ورشة لتصنيع الملابس بالجيزة، لحصوله على قرض من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من مسؤول بأحد البنوك، بقيام أحد الأشخاص بالحصول على قرض شخصي بقيمة 990 ألف جنيه بموجب مستندات مزورة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة صاحب ورشة لتصنيع الملابس بالجيزة، إذ تقدم ببعض المستندات لمسؤولى البنك بطلب للحصول على قرض شخصي، من بينها عقد تمليك يفيد امتلاكه وحدة سكنية بأحد التجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتمكن من استلام القرض المالي بمبلغ 990 ألف جنيه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بصور عقد تمليك الوحدة السكنية المزور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بتزوير العقد باستخدام برامج تعديل الصور.

المصرى اليوم

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