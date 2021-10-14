تأهيل وتبطين ترعة الصبابة بزمام ري ههيا في الشرقية بتكلفة ١٧.٩ مليون جنيه

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قال المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا، بطول 4 كم لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة 17 مليون و996 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم، وأعمال خرسانية عادية بالطبقه السطحية بسمك 12سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 25%، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ،ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين، ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، حيث تعد مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة.

من جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها ،وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.