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كشف غموض سرقة شقة وضبط المتهمين فى البساتين

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كشف غموض سرقة شقة وضبط المتهمين فى البساتين كشف غموض سرقة شقة وضبط المتهمين فى البساتين

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، بأنه عقب عودته لمسكنه إكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه ، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية " ، لأحدهما معلومات جنائية .

أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الكالون " ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة .

المصرى اليوم

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