أخبار عاجلة

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي -
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب -
شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب -
محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي -
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح -
«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 21 أكتوبر 1967 -
قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا

Print
وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الصحية بمركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان عام مديرية الشئون الصحية، بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين المترددين علي المركز بلقاح المستجد كوفيد ١٩، دون انتظار موعد التطعيم، مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير علي المواطنين، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وانهاء الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلي أن المركز يعمل من الساعة ٩ص وحتي ٩م.

جاء ذلك خلال متابعته لمركز تطعيم المواطنين بديوان المديرية، وتنظيم خطوط سير المواطنين الذين توافدوا علي المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، متابعا استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر للحد من الانتشار القياسي لفيروس كورونا

بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر للحد من الانتشار القياسي لفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا

43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا