ضبط 10 أطنان تقاوي قمح مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار تمكنت حملة تموينية وتفتيشية من إدارة تموين ههيا ، برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة ، من ضبط عدد 340 شيكارة تقاوي قمح مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدر حيازنها ، زنة الشيكارة الواحدة 30 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 10 طن و 200 كيلو جرام بقرية كفر أبوحطب .

تم تحرير المحضر رقم 1349 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا ، و التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.