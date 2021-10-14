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شاهد.. "فرضية حريق" تخلي نزلاء فندق سكني في مكة

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نفّذتها "الصحة" لقياس الجاهزية والتدريب على الأزمات

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أجرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، تجربة فرضية لإخلاء نزلاء أحد الفنادق السكنية، بإشراف ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أنه نتج عن الفرضية 9 إصابات تم التعامل مع 7 منها في نفس الموقع، ونقل حالتين إلى المستشفى، مضيفاً أن هذه التجربة جاءت ضمن استعدادات صحة مكة المكرمة؛ لرفع الجاهزية لمواجهة المخاطر والكوارث وتدريب الكوادر للتعامل معها، بمشاركة كل الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح أنها تأتي ضمن برامج التدريب المستمرة على مدار العام لقياس الاستجابة وتدريب العاملين بالمنشآت الصحية على التعامل مع الحالات الصحية في حالات الكوارث والطوارئ المحاكية للواقع من خلال التجارب الفرضية.

وقد عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات بصحة مكة المكرمة اجتماعاً عقب إنتهاء الفرضية؛ لمناقشة كل الملاحظات ومواطن القوة وتجويد وتحسين الضعف في مثل هذه الحالات؛ لضمان التعامل الأمثل في حالات الكوارث والطوارى؛ حفاظاً على الأرواح وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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