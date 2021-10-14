محافظ بورسعيد : افتتاح مدرسة التمريض الجديدة الأحد المقبل

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محافظ بورسعيد: افتتاح مدرسة التمريض الجديدة الأحد القادم

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أنه سيتم افتتاح مدرسة التمريض الجديدة يوم الأحد القادم، جاء ذلك خلال تفقده مدرسة التمريض اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية بالمدرسة لاستقبال الطلاب بداية من الأسبوع القادم رافقه خلالها، الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ،و مدير هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد أن مدرسة التمريض الجديدة تقام على أعلى مستوى وتم تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان محافظ بورسعيد قد اعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة، للعام الدراسي 2021 /2022، بإجمالي ١١٤ طالبة، أمس، مؤكدًا على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدرسة حرصا على سلامة الطالبات، لافتا أن مدرسة التمريض الجديدة توفر مناخ مناسب للطلاب يحقق كافة سبل الراحة ويساهم في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد.