أخبار عاجلة

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي -
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب -
شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب -
محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي -
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح -
«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 21 أكتوبر 1967 -
قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم بالقليوبية

Print
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم بالقليوبية حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج ابرزها .

ضبط 13 قطعة سلاح نارى وأبيض ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (5) متهمين ،ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (22) متهم "لـعدد 8 منهم معلومات جنائية").

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي