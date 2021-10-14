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تحرير 27 محضر إشغال طريق و31 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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تحرير 27 محضر إشغال طريق و31 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر تحرير 27 محضر إشغال طريق و31 إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، الخميس، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، الخميس، حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر، وذلك تحت إشراف اللواء علاء الطوخي، حكمدار الأقصر، واللواء محمد الصاوي، مساعد مدير أمن الأقصر، وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر، والنقيب تامر عباس، وضباط المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت 27 محضر إشغال طريق، و8 محاضر نظافة عامة، و11 محضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، و4 محاضر باعة جائلين، وضبط 6 ميكروفون يسبب ازعاج، و14 محضر مضبوطات متنوعة، والمرور على عدد 13 فرش حلوى مولد، و31 محضر إزالات إدارية.

المصرى اليوم

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