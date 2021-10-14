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توافد الفنانين والنجوم علي مطار الغردقة لحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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توافد الفنانين والنجوم علي مطار الغردقة لحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي توافد الفنانين والنجوم علي مطار الغردقة لحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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استقبل مطار الغردقة الدولي عدد من النجوم والفنانين متوجهين إلى منتجع الجونة لحضور فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الخامس الذي سيقام حفل افتتاحه مساء اليوم الخميس.

و من بين الفنانين دينا الشربيني وشريف منير ودرة وجمال سليمان ومحمود الليثي ومي سليم عمر الشناوي وطارق الإبياري ومنذر ريحانة وخالد سليم وناهد السباعي وثراء جبيل والمخرجين عمر عبدالعزيز وهانى خليفة وهادي الباجوري وأحمد شفيق.

يذكر أنه من المقرر أن يُقام حفل الافتتاح اليوم الخميس على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.

وتضم قائمة الحضور من نجوم الفن المصريين، إذ من المقرر أن يحضر: «يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وأنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد.

كما يحضر «أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، وسيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود» وغيرهم.

ومن بين الفنانين المقرر حضورهم «جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم».

وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في .

المصرى اليوم

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