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تواجه مصر حاليًا معدلات نمو سكاني متسارعة، حيث يبلغ عدد السكان الحالي حوالي 102،170,000 نسمة، وفقًا لأحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهو ثامن أعلى معدل اللمواليد في العالم، وهو ما يعني أربعة مواليد في الدقيقة، أو 255 مولود كل ساعة، أو 6000 مولود في اليوم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان وصولاً إلى 160 مليون بحلول عام 2050.

وهذا يضع ضغطا هائلا على الاقتصاد ومنظومة الرعاية الصحية. إذن كيف يمكننا التخفيف من هذا الارتفاع المتواصل في عدد السكان وكيف نعمل على تزويد الأسر المصرية بحرية الاختيار؟

من خلال إتاحة وتسهيل الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة وتوفير خدمات تنظيم الأسرة المتقدمة في الاماكن التي لديها حاجه غير ملباه لوسائل تنظيم الأسرة، يمكننا العمل على منع حدوث الآلاف من حالات وفيات الأمهات، والحفاظ على سلامة النساء في مصر وتعزيز نتائج الصحة الإنجابية في الدولة. وخلال عام 2020، تم ملاحظة أن 10،347,000 امرأة استخدمن وسيلة حديثة لمنع الحمل. ونتيجة لاستخدام وسائل منع الحمل، تم منع 4,075,000 حالة حمل غير مقصود (غير مرغوب فيه)، وتم تجنب 2000 حالة وفاة بين الأمهات.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مع شركائه، على دعم خدمات تنظيم الأسرة من خلال وضع نهج وسياسات لتنظيم الأسرة تكون قائمة على الأدلة وعلى حقوق الإنسان؛ وضمان توافر وسائل منع الحمل عالية الجودة بشكل ثابت وموثوق؛ وتعزيز وتطوير النظم الصحية المحلية ومن خلال دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان في مصر، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك وسائل منع الحمل وإتاحتها وتوفيرها ليكون الحصول عليها أكثر سهولة إلى جانب تثقيف السكان في سن الإنجاب حول تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام بقيمة حجم الأسرة الأصغر، وكذلك تعزيز القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

لهذا السبب نحن في باير فخورون جدًا بالإعلان عن دعمنا لحملة «حقك تنظمي» التي طورها قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر. ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وزيادة الوعي حول هذه القضايا بين المجتمعات المحرومة في مصر.

ولتحقيق ذلك، وقعت باير الشرق الأوسط اتفاقية للانضمام إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان في شراكة استراتيجية مدتها خمس سنوات تتضمن التزامًا طويل وتعهدت باير الشرق الأوسط بالمشاركة في تمويل البرنامج بتبرع إجمالي قدره 330 ألف يورو، مع تقديم 50 ألف يورو في عام 2021 و70 ألف يورو سنوياً من عام 2022 وحتى عام 2025.

ومن خلال تضافر الجهود، يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان وباير إلى تسهيل وصول نحو 200000 امرأة لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالإضافة إلى رفع مستويات الوعي لنحو 300000 امرأة من خلال رسائل وخدمات التوعية الأساسية. وستساعد الحملة الفئات المستهدفة من خلال توفير الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الحيوية مثل فحوصات OB-GYN والتشخيص بالموجات فوق الصوتية والرعاية ما قبل الولادة وخدمات طب الأطفال وحديثي الولادة. كما سيتم تنظيم حملات توزيع مجتمعية عبر العيادات المتنقلة لزيادة الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة واستخدامها، لا سيما في المناطق الريفية التي تعاني من نقص الخدمات.

يعتبر تنظيم الأسرة محور التنمية المستدامة. ويهتم الاستثمار في تنظيم الأسرة بقضايا الفقر وصحة الأم والطفل والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وتحصل المجتمعات على صحة أفضل للنساء والأطفال، وتحسين نسب الحضور والأداء في المدارس، وتحسين الظروف الاقتصادية وانخفاض تكلفة الرعاية الصحية.

ونؤمن في باير إيمانًا راسخًا بأن تحسين جودة حياة الناس، والاستثمار في التعليم، وتأمين الموارد لجميع السكان، وحماية البيئة، يمكن تحقيقها جميعًا من خلال مبادرات تنظيم الأسرة المستهدفة والفعالة، مثل تلك التي اخترناها للمشاركة جنبًا إلى جنب مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وبالتالي، منذ 50 عامًا حتى الآن، تعمل باير مع شبكة من الشركاء من القطاعين العام والخاص لتمكين النساء والفتيات من تأكيد حقهن في تنظيم الأسرة في جميع أنحاء العالم.

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