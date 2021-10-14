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لويس ميكيسوني يشارك في المران الجماعي للأهلي وفقرة للتصويب على المرمى

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لويس ميكيسوني يشارك في المران الجماعي للأهلي وفقرة للتصويب على المرمى لويس ميكيسوني يشارك في المران الجماعي للأهلي وفقرة للتصويب على المرمى

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شارك لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا .

كان فريق الكرة بالنادي قد خاض تدريبات في «الجيم» قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب التتش في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى النيجر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني .

ويغيب عن صفوف الأهلي محمد الشناوي، قائد الفريق، لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والتي ستبعده فترة تتراوح ما بين ٤ إلى ٥ أسابيع وفقا لتقرير الجهاز الطبي .

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى بمشاركة السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد .

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر اليوم.برشلونة يحبط جماهيره قبل صفقات الميركاتو الشتوي .

المصرى اليوم

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