أفغانيون يحلمون بـ«الخروج الكبير» من بلادهم بعد حكم طالبان: «حياتنا في خطر»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إذا سألت كل شخص تقريبًا في العاصمة الأفغانية كابول عما يريده الآن بعد تولي حركة طالبان السلطة، ستجده يعبر عن رغبته في الرحيل.

وقال تقرير لوكالة أسوشيتيد برس، الخميس، إن «الشيء ذاته ينطبق على المجتمع كله بجميع مستوياته، في السوق المحلي، أو في صالون الحلاقة، في جامعة كابول أو في معسكر للنازحين، مشيرا إلى أن نادلا «جرسون» بأحد المطاعم التي كانت شهيرة ويرتادها رجال الأعمال والمراهقون من أبناء الطبقة الراقية، وضع قائمة بالدول التي تقدم بطلب للحصول على تأشيرة سفر إليها».

وأشار التقرير إلى قول البعض إن «حياتهم في خطر» بسبب علاقاتهم بالحكومة التي تم الإطاحة بها، أو مع مؤسسات غربية، في حين يؤكد آخرون إن نمط معيشتهم لا يحتمل في ظل طالبان «المتشددة»، وذلك لسوء سمعتها فينا يتعلق بالقيود التي تفرضها على النساء، والحريات المدنية وتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وأضافت أن البعض ليس على هذا القدر من القلق إزاء طالبان ذاتها، ولكن من تعرض الاقتصاد المنهار أصلا، لتدهور تام.

وذكر التقرير أن عشرات الآلاف تم اجلاؤهم من جانب الولايات المتحدة والدول الحليفة لها من أفغانستان، وذلك في الفترة المحمومة التي شهدت استيلاء طالبان على السلطة التي بدأت في ١٥ أغسطس الماضي حتى النهاية الرسمية لإجراء الرعايا في نهاية الشهر ذاته.

وأضاف التقرير أن الأعداد شهدت تباطؤا، بعد هذه الموجة، ليظل الكثيرون يرغبون في الرحيل، ولكنهم يكافحون من أجل الوصول إلى مخرج.

وتابع أن بعضهم ليس لديه جواز سفر، بينما لم تفتح مكاتب جوازات السفر الأفغانية أبوابها حتى وقت قريب.

ونبه التقرير إلى أن «الخروج الجماعي» يعمل على تفريغ أفغانستان من كثير من شبابها الذين كانوا يأملون في تقديم العون لبناء وطنهم.