نقابة «الفلاحين» : حققنا الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية ونحلم بـ «بروتين الغلابة»

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن مصر تركب القطار السريع نحو تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من كافة الخضروات والفاكهة ومن الألبان والبيض، وفي الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والأسماك والذرة، والمحطه القادمه هي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي «بروتين الغلابة».

وأضاف «عبدالرحمن»، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من كافة الخضروات والفاكهة الأساسيه وبعض الحبوب كالموالح والرمان والمانجو والعنب والجوافه والطماطم والبطاطس والبصل والثوم والأرز والتمور والذره الرفيعه، وتصدر سنويا فائض عن الحاجه المحليه اكثر من5مليون طن سنويا، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الالبان والبيض وفي الطريق للاكتفاء الذاتي بسبة تزيد عن 90% من المحاصيل السكرية والاسماك والدواجن، وذلك نتيجة طبيعيه لخبرة الفلاح المصري ودعم الدوله له وللقطاع الزراعي بالتوسع الافقي والراسي والدعم المالي بالقروض الميسرة ذات الفوائد البسيطه والدعم العيني بتوفير مستلزمات العمليه الزراعيه بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح، أن المحطه القادمة والمهمة هي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي والذي يعد وجبة الغلابة الاساسية من البروتين، حيث نحتاج للاكتفاء الذاتي من الفول البلدي زراعة مساحة نحو 350الف فدان لانتاج نحو 600 مليون طن حيث نزرع حاليا نحو 120 الف فدان تنتج نحو180مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 30%.

وأكد أبوصدام أن مصر تنتج نحو2.2 مليون طن من الاسماك 80%منها من مشاريع الاستزراع السمكي، وتتجه بقوة نحو تغيير نظم الزراعه والري في محاوله لزيادة الانتاج بالتوسع الراسي، ومصر تعاني من عجز كبير في بعض المنتجات الزراعيه بفجوة واسعه ما بين الانتاج والاستهلاك تصل لاكثر من50% احيانا من القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء والذرة الصفراء.