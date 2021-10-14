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ضبط 3 عناصر إجرامية بقنا وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة

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ضبط 3 عناصر إجرامية بقنا وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة ضبط 3 عناصر إجرامية بقنا وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة

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تمكن ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام من رصد نشاط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو - بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهم.

المصرى اليوم

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