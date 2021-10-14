القبض على 3 متهمين باختطاف مورّد زجاج وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط 3 متهمين بارتكاب واقعة خطف أحد الأشخاص بالقاهرة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، ونجله، مورد زجاج، وقرر نجله بأنه أثناء مقابلته فني تركيب زجاج، مقيم بالعبور بالقليوبية، لحل خلافات مالية بينهم، فوجئ بسيارة سوداء يستقلها شخصين قاما باصطحابه إلى مخزن بمدينة العبور، والاستيلاء منه على مبلغ مالي وهاتفين محمول، وإجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة.

وأضاف والده بتلقيه اتصالاً هاتفيًا من المشكو في حقه أخبره خلاله الحضور إلى أحد المقاهي، لحل الخلافات المالية بينهم وبين نجله، إلا أن نجله تمكن من الهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وكذلك ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول الذي استعان بالآخرين لتنفيذ الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط 5 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجني عليه، والهاتفين المستولى عليهما، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.