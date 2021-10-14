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كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المقبل

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كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المقبل

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استقر رأى البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على انطلاق معسكر يوم 5 نوفمبر المقبل لمباراتى أنجولا والجابون في تصفيات .

ومن المقرر أن يخوض الاهلى والزمالك مباراتهما في الجولة الثالثة من بدولة الدورى الممتاز، يومى 4 أو 5 لينضموا لاعبي القطبين لمعسكر المنتخب عقب نهاية المباراة مباشرة.

ولم يعلن بشكل رسمي موعد مباراتي أنجولا والجابون بشكل نهائى، إلا أن الأجندة الدولية محدد لها الفترة من 8 حتى 15 نوفمبر، والتى ستشهد إقامة المباراتين.

وفضل كيروش في انطلاق المعسكر في وقت مبكر قبل بدء فترة الأجندة الدولية من أجل خوض مباراة ودية يستغلها في تطبيق خطة لعب المباراتين.

المصرى اليوم

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