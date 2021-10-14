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استقر رأى البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على انطلاق معسكر المنتخب يوم 5 نوفمبر المقبل لمباراتى أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض الاهلى والزمالك مباراتهما في الجولة الثالثة من بدولة الدورى الممتاز، يومى 4 أو 5 لينضموا لاعبي القطبين لمعسكر المنتخب عقب نهاية المباراة مباشرة.

ولم يعلن بشكل رسمي موعد مباراتي أنجولا والجابون بشكل نهائى، إلا أن الأجندة الدولية محدد لها الفترة من 8 حتى 15 نوفمبر، والتى ستشهد إقامة المباراتين.

وفضل كيروش في انطلاق المعسكر في وقت مبكر قبل بدء فترة الأجندة الدولية من أجل خوض مباراة ودية يستغلها في تطبيق خطة لعب المباراتين.