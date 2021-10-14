3 وقائع عنف في الأسبوع الأول لبدء الدراسية في المنيا (تفاصيل)

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شهدت العملية التعليمية في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 بالمنيا، 3 وقائع عنف، بينهم واقعتين تعدي من أولياء الأمور على المدارس، وواقعه تعدي مدرس على طالب بالضرب .

ورصدت «المصري اليوم» قيام مدير مدرسة العدوه الابتدائية رقم 2، بإبلاغ الشرطة بواقعة تعدي احد أولياء الأمور، على إدارة المدرسة، بالسب والقذف، دون سبب قانوني .

وقيام مدير مدرسة طوخ بمركز دير مواس جنوب المنيا، بإبلاغ نقطة شرطة طوخ بقيام أحد أولياء الأمور باقتحام المدرسة، والتعدي على أحد التلاميذ داخل المدرسة، بسبب خلافات مع نجله، وتهديد معلم بالتعدي علية بالضرب خارج سور المدرسة.

فيما اتهم أحد أولياء الأمور بقرية دير جبل الطير أحد المعلمين، بمدرسة دير جبل الطير الابتدائية، في سمالوط، بالتعدي بالضرب على نجله، وقيامة بنشر صور عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بواقعة الضرب .

من جانبه، أصدرت نقابة المعلمين بسمالوط برئاسة خيري فؤاد، رئيس اللجنة النقابية، بيان جاء فيه «نحن لا نقبل أن يتهم المعلم بالبلطجة ولا نقبل أهانه أي معلم ولا تعدى أو تطاول من أولياء الأمور والنقابة ستقف مع معلميها بكل قوة أنهم صناع الأجيال.