وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره ويشدد على حسن معاملة المواطنين

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افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، مبنى محكمة طوخ بمحافظة القليوبية، بعد تطويره، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.

وقالت وزارة العدل إن أعمال تجديد المبنى تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وأن أعمال التطوير استهدفت رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وكذلك قاعات المحاكمات المدنية.

كما شملت أعمال التطوير، مبنى محكمة الأسرة، وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى مُعد لخدمة المواطنين، وكذلك استراحة المحامين بعد تجديدها، فيما روعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها لتسهيل الخدمة على المواطنين.

وفي ختام اللقاء هنأ الوزير القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملة المواطنين.