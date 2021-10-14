أخبار عاجلة

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي -
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب -
شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب -
محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي -
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح -
«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 21 أكتوبر 1967 -
قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره ويشدد على حسن معاملة المواطنين

Print
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره ويشدد على حسن معاملة المواطنين وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره ويشدد على حسن معاملة المواطنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، مبنى محكمة طوخ بمحافظة القليوبية، بعد تطويره، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.

وقالت وزارة العدل إن أعمال تجديد المبنى تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وأن أعمال التطوير استهدفت رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وكذلك قاعات المحاكمات المدنية.

كما شملت أعمال التطوير، مبنى محكمة الأسرة، وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى مُعد لخدمة المواطنين، وكذلك استراحة المحامين بعد تجديدها، فيما روعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها لتسهيل الخدمة على المواطنين.

وفي ختام اللقاء هنأ الوزير القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي للخريجين الجدد من كلية الشرطة : تذكرو دائمًا أن تكونوا قدوة

السيسي للخريجين الجدد من كلية الشرطة : تذكرو دائمًا أن تكونوا قدوة

السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

السيسي يوجه التهنئة لطلاب كلية الشرطة: «لن ننسي تضحيات الشهداء»

السيسي يوجه التهنئة لطلاب كلية الشرطة: «لن ننسي تضحيات الشهداء»

رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي هدية تذكارية تحمل رموزًا للمشروعات القومية

رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي هدية تذكارية تحمل رموزًا للمشروعات القومية