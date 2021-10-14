«المصري الديمقراطي» ينظم ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية

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تنظم أمانة العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وذلك في المقر الرئيسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بجاردن سيتي. يوم السبت القادم من الساعة ١:٣٠حتي الساعة ٧ مساء.

وقال بيان للحزب أن أمانات العمال تري أن القانون الجديد يحوي تناقضات مع الدستور ومع عدد من القوانين وكذلك مع فلسفة التأمينات بشكل عام فهو نفس القانون ١٣٥ الملغي وتم إعادته مرة أخرى في شكل القانون 148 لسنة 2019.

وتجاهل القانون بشكل واضح العاملين بالمنازل والعمالة غير المنتظمة وموظفين قطاع الأعمال والعام والراغبين في المعاش المبكر. في مواجهة كل هذه المشكلات قام تحالف أمانات العمال بتنظيم ورشة لجمع مقترحاتهم وبدء حملة رفض للقانون المعيب.

ويضم التحالف أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الكرامة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، حزب الاشتراكي المصرى، الحزب الشيوعي المصري، حزب المحافظين، حزب الإصلاح والتنمية،الحزب العربى الناصرى.