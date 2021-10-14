كارتيرون يعلن عن البرنامج التدريبى للزمالك فى كينيا

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حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج الفريق اليوم الخميس استعدادا للقاء توسكر الكيني، المقرر له في الثانية ظهر يوم السبت المقبل باستاد نيايو الوطني.

ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء في الواحدة ظهرا بتوقيت كينيا، الثانية بتوقيت القاهرة، على أن يؤدي بعدها اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات على فترتين، بحيث تؤدي المجموعة الأولى تدريباتها في الساعة الثالثة والنصف ظهرا، على أن تؤدي المجموعة الثانية تدريباتها في الساعة الرابعة.

وسيتحرك الفريق من فندق الإقامة في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة لخوض التدريب على الملعب الفرعي لاستاد كاساراني في الخامسة عصرا، وقرر المدير الفني تناول اللاعبين لوجبة العشاء في التاسعة مساءً.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.