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نائبة تطالب بإنشاء قناة فضائية لدعم الأشخاص ذوى الاعاقة

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نائبة تطالب بإنشاء قناة فضائية لدعم الأشخاص ذوى الاعاقة نائبة تطالب بإنشاء قناة فضائية لدعم الأشخاص ذوى الاعاقة

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تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن اطلاق قناة فضائية خاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم؛ للتواصل وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وقالت عطوة، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما في عهد الرئيس السيسى، خاصة مع تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

كما طرحت «بطاقة الخدمات المتكاملة» التي يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشة، كما تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، وغيرها من الخدمات.
واشارت عضو مجلس النواب، إلا أنه بالرغم من ذلك إلا انه أصبحت هناك حاجة ملحة لإطلاق قناة لذوى الاحتياجات، تكون مهامها تيسير التواصل فيما بينهم وبين اسرهم، ويكون هدفها ايضا توصيل صوت ذوى الإعاقة، إلى جانب عرض قصص نجاحهم في المجالات المختلفة، ومناقشة قضاياهم.

وأضافت البرلمانية، أن القنوات الفضائية المتحدثة باسم المعاقين في دول العالم بدأت في الانتشار بشكل كبير، وان الأوان ان تكون رائدة في ذلك، بان تطلق قناة لذوى الإعاقة، لتسهل على الأسر والمعنيين الوصول إلى المحتوى المطلوب في مجالات تنمية المهارات والعلاج النطقي والمحافظة على المهارات المكتسبة من خلال الإرشاد والتوجيه لاستخدام الوسائل والأدوات التعليمية المساندة.

المصرى اليوم

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