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محافظ الغربية يفتتح ٥ مشروعات لخدمة أهالي مركز السنطة

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محافظ الغربية يفتتح ٥ مشروعات لخدمة أهالي مركز السنطة محافظ الغربية يفتتح ٥ مشروعات لخدمة أهالي مركز السنطة

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، ٥ مشروعات خدمية بمركز السنطة بقرى (شبراقاص، كفر كلا الباب، ميت ميمون والجميزة)، وذلك بحضور النائب أحمد يحي، النائب عامر الشوربجي والنائب محمود القط.

بدأت الافتتاحات بافتتاح مكتب تموين شبراقاص المطور، والذي يوفر العديد من الخدمات ومنها ( الاستعلام عن البطاقات التموينية، بدل فاقد أو تالف، فصل اجتماعي، إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزواج، خدمة تعديل بيانات البطاقة، نقل بطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى، تغيير الرقم السري وتسليم البطاقة التموينية).

كما افتتح المحافظ الملعب الخماسي بمركز شباب كفر كلا الباب والذي تم إنشاؤه على مساحة ٢٠ متر في ٤٠ متر بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه، حيث تم توفير كافة المستلزمات المطلوبة به باعتباره متنفساً للشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بها لضمان تلبية حاجة سكان القرية وأبنائها من ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتابع المحافظ سلسلة الافتتاحات بافتتاح مسجد سيدي عمر الأسواني بقرية ميت ميمون والمقام على مساحة ٢٠٠٠ متر بتكلفة مالية ١.٥ مليون جنيه على نفقة الأهالي.

وفي ذات السياق، افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية الجميزة والذي يشمل (محطة رفع- خط طرد- شبكات انحدار ) بتكلفة مالية ٨٠ مليون جنيه لتخدم ٥٠٠٠٠ نسمة من أهالي قريتي الجميزة وميت ميمون لتوفير حياة كريمة لساكني القريتين.

واخْتُتِمَتْ جولة الافتتاحات بالسنطة بافتتاح معهد إبراهيم عبدالمقصود الأزهري للبنين بالجميزة‏ والذي يقدم خدمة تعليمية لأبناء القرية والقرى المجاورة لها، مما يخفف من تكدس الطلاب بفصول المدارس الكبرى والقضاء على مشكلة بعد المسافات وتنقل الطلاب مما يشكل عبئاً على كاهل الأسر .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، الأستاذ محمد أبوهاشم مدير مديرية ، والمهندس عبدالسلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية.

المصرى اليوم

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