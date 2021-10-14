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"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشرة لمزارعي القمح المحلي

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"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشرة لمزارعي القمح المحلي "الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشرة لمزارعي القمح المحلي
للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشرة من مزارعي القمح المحلي شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (28.329.872) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (19.711) وذلك لعدد (59) مزارعاً، منهم عدد (14) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (729.118.742) ريالاً لعدد (1989) مزارعاً وبكمية (549.024) طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (573.739) طناً لعدد (2072) مزارعاً.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام دعت المؤسسة المزارعين لسرعة أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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