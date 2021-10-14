دبلوماسي صيني عن اتفاقية «أوكوس»: «نموذج أخرق وتحديا لمعاهدة حظر الأسلحة النووية»

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وصف السفير الصيني لشؤون نزع السلاح، لي سونغ، الأربعاء، اتفاقية «أوكوس» بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، والتي ستمكن أستراليا من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا تقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا، بأنها « نموذج» لانتشار الأسلحة النووية بناء على عقلية الحرب الباردة والحسابات الجيوسياسية ضيقة الأفق.

ووفق وكالة شينخوا، قال السفير الصيني لشؤون نزع السلاح، إن هذا الاتفاقية تشكل تحديا خطيرا على نص وروح معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف سونغ، أن اتفاقية «أوكوس» هي أيضا نموذج أخرق وضعته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، فيما تدعيه هذه الدول من القيادة في مجال حظر الانتشار النووي.

وأوضح سونغ، أن «الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما دولتان وديعتان في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ستساعدان أستراليا، الدولة غير الحائزة على الأسلحة النووية، في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية ومواد نووية حساسة، من بينها أطنان من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، وتكنولوجيات ومعدات أخرى ذات صلة. وهذا التعاون لم يحدث قط في تاريخ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».

واستطرد سونغ، قائلا «باختصار، أوكوس مثل النار وآلية الضمانات الشاملة مثل ورقة. لا تستطيع أن تغطي النار بورقة».

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن هذا التعاون سيؤدي إلى نطاق أوسع من التأثيرات في المناطق الخالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، وسيحفز سباق التسلح الإقليمي، وسيقوض الوحدة والتعاون الإقليميين، وبالتالي سيعرقل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح سونغ، أن «الانتشار النووي غير مرحب به في آسيا والمحيط الهادئ»، مشيرا إلى أن حادث الغواصة النووية الأجنبية الذي وقع حديثا في بحر الصين الجنوبي، دليل على أن «هذه الغواصات التي سافرت عبر العالم ستجلب فقط المشاكل إلى منطقتنا». مضيفًا، «دول المنطقة وشعوبها لا ترحب أيضا بهذه الغواصات».

وقال قائد القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، جون أكويلينو، إن الاتفاقية الدفاعية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا ستضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. مشيرًا إلى أن جميع الدول تدرك أهمية هذه المنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 15 سبتمبر، تشكيل تحالف أمني واسع النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويتضمن حصول كانبرا على غواصات ذات دفع نووي، في مواجهة الخصومة المتزايدة مع الصين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن «أول مبادرة كبيرة في إطار أوكوس ستكون حصول أستراليا على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي».

ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني، إن المعاهدة «ستربط بين المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة بشكل وثيق أكثر، مما يعكس مستوى الثقة بيننا وعمق صداقتنا».

وعقب القمة الثلاثية قال بيان مشترك: «بالاستناد إلى تاريخنا المشترك كديمقراطيات بحرية، فإننا نلتزم بطموح مشترك دعم أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي». وأوضح البيان أن ما ستحصل عليه أستراليا هو غواصات تعمل بالدفع النووي وليس مزودة بالسلاح النووي.

وستسهل «أوكوس» على الدول الثلاث تبادل المعلومات والمعرفة في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية والأنظمة التي تعمل تحت الماء وقدرات شن هجوم بعيد المدى.

وكانت النتيجة الأولى لهذا الإعلان هي فسخ أستراليا عقداً ضخماً أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية. وعبرت فرنسا عن غضبها بشكل صارم على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان الذي اعتبر أن أستراليا وجهت لبلاده «طعنة في الظهر» وأن بايدن اتخذ قراراً مفاجئاًكما كان يفعل ترامب. ومن جهتها، رأت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن فسخ العقد«أمر خطير من الناحية الجيوسياسية وعلى صعيد السياسة الدولية».

وفي 15 سبتمبر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «هذا قرار مخالف لنص وروح التعاون الذي ساد بين فرنسا وأستراليا». وأضافت أن «الخيار الأمريكي الذي يؤدي إلى إقصاء حليف وشريك أوروبي مثل فرنسا من شراكة مزمنة مع أستراليا، في وقت نواجه فيه تحديات غير مسبوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يشير إلى عدم ثبات لا يمكن لفرنسا إلا أن ترصده وتأسف له».

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في 16 سبتمبر، أن التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا حول الغواصات النووية يضر بالنظام الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، ليو جيان تشاو، في مؤتمر صحفي: «إن بداية التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال بناء الغواصات النووية يضر بشكل كبير بالسلام والاستقرار في المنطقة ويعقد وقف سباق التسلح، كما يضر الجهود المبذولة في إطار النظام الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية.

ورد البيت الأبيض في 16 سبتمبر مؤكدًا على أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع الصين، وقالت المتحدثة، جين ساكي، أن «الشراكة التي تم الإعلان عنها ليست موجهة ضد أي بلد»، مؤكدة أن واشنطن «لا تريد نزاعا مع الصين».