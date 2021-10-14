6 وفيات و 578 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الخميس، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا، خلال 24 ساعة في قطاع غزة.

وقالت صحة حماس في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 2728 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 6 حالات وفاة و(578) اصابة جديدة بفيروس كورونا

كما سجلت 1100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 179030 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 11417 حالة، واجمالي المتعافين 166120 حالة، واجمالي الوفيات 1493 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 238 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 158 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 462020 شخص