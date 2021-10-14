قبل ساعات من حفل افتتاح الجونة..ساويرس يسأل: «فين الحريقة»

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كشف المهندس نجيب ساويرس، عن الشكل النهائي للواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات والخاصة بمهرجان الجونة السينمائي.

وعبر حسابه على تويتر، نشر ساويرس، صورة ترصد الوضع صباح اليوم وقبل ساعات من حفل الافتتاح، وعلق قائلاً: «الحمدلله..امال فين الحريقة؟».

وكان حريق قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح الأربعاء، حيث نجحت رجال المطافي في السيطرة على الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عدد من المصابين إلى مستشفي الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.