قصة ميكروباص الساحل بداية من شائعة السقوط حتى بيان الداخلية اليوم الكاشف للحقيقة

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انتشرت فى الايام الماضية شائعة بسقوط ميكروباص الساحل فى مياه النيل بعد ان كسر جزء من كوبرى الساحل وسقط فى المياه واليوم وبعد 5 ايام من البحث عن الحقيقة الغائبة جاء بيان وزارة الداخلية الكاشف للحقيقة ليؤكد ان غطاء سيارة هو الذى عثرت عليه القوات فى قاع المياه .

البدالية كانت بإخطار منذ 5 ايام تلقته غرفة عمليات الحماية المدنية، من شرطة النجدة يفيد بسقوط ميكروباص وسقوطها من أعلى كوبري الساحل، في مياه النيل، انتقلت بعدها سيارات الإسعاف برفقة قوات الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، لموقع سقوط السيارة .

وقالت التحريات الأولية إن السيارة كانت تسير في اتجاه روض الفرج، واصطدمت بسور الكوبري العلوي، دون معرفة أسباب ذلك، وسقطت غارقة لتبتلعها مياه النيل.

واستمرت تلك الجهات فى البحث عن السيارة فى محاولة لفك الغموض ومنذ ذلك التاريخ وتولت الكتابات والرةايات المتضاربة فى جميع المواقع الصحفية بين مؤيد لسقوط الميكروباص ومخالف للراى حتى نجحت الجهات المعنية فى فك تلك الطلاسم فى السطور التالية.

غواص واقعة ميكروباص الساحل يكشف مفاجأة جديدة

كشف غواص واقعة ميكروباص الساحل مفاجأة بشأن البلاغ، وذلك بعد ساعات طويلة من بحث فرق الإنقاذ النهري عن الميكروباص ومستقليه بالمياه دون جدوى، ما يزيد من غموض الواقعة.

قال هشام الشوبكي غواص حادث ميكروباص كوبري الساحل، إن الواقعة مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد «الشوبكي»، خلال مداخلة مع الإعلامى «سيد على»، على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الغواصين قاموا بالنزول في منطقة حادث كوبرى الساحل، كما جاء بالبلاغ المقدم من أحد المواطنين بقسم الشرطة، لكن لم يتم العثور على أي أثر لهذا الميكروباص، مضيفاً أنه لن ينتقل مع المياه أكثر من ١٠٠ متر.

وأشار إلى أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المواطن، الذي أثار الشائعة عبر السوشيال ميديا، وتقديم بلاغ في قسم الشرطة، حيث هذا الحادث المروع استغلته الكثير من المنصات المعادية لمصر لصالحها كما أنه كان من الحوادث المروعة للشعب المصري.

واخيرا جاء بيان وزارة الداخلية الكاشف للحقيقة لفك لغز ميكروباص الساحل

صرح مصدر أمنى بأنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من أخرين رؤيتهم لشئ يسقط من أعلى كوبرى الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).

انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى، حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة «ميكروباص»، وتم العثور فقط على «غطاء سيارة كبير الحجم» بقاع نهر النيل.

باستكمال أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة «الميكروباص» التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة «ميكروباص» في ذات اليوم وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن (شاهد عيان «صياد») إلى أن ما سقط من أعلى الكوبرى «غطاء سيارة».

و تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبرى، وإلتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.

بتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبرى في محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات «التوك توك» بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه..كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة «التوك توك».

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة «التوك توك» من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.