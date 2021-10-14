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حبس مختل نفسيا قتل والده في شبين القناطر

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حبس مختل نفسيا قتل والده في شبين القناطر حبس مختل نفسيا قتل والده في شبين القناطر

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قررت نيابة مركز شرطة شبين القناطر التصريح بدفن جثة عجوز لقى مصرعه على يد نجله «مريض نفسي» بعدما طلب منه أموال لشراء سجائر فرفض الأب تلبية طلبه فطعنه الإبن عدة طعنات نافذة في ظهره أودت بحياته وأستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نوى دائرة المركز، بتعدي شاب على والده بالسكين ومصرعه في الحال.

وتوصلت التحريات إلى قيام شاب يدعى «أ أ س»، مصاب باهتزاز نفسي بالتعدي على والده العجوز مستخدما أداة حادة «سكين» وإصابته بطعنات نافذة مما أدى إلى وفاته.

وتبين أن المجني عليه يدعى «أحمد ع س» 68 عاما طلب منه نجلة المريض النفسى اموال لشراء سجائر والخروج من المنزل فرفض المجنى عليه طلبه فقام ابنه بطعنه.

أكد شهود عيان أن المتهم مختل نفسيا، وكان يتردد على المصحات للعلاج منذ فترة طويلة وأن والده هو الذي كان يرعاه في الذهاب إلى المستشفى وعلاجة عند الاطباء.

المصرى اليوم

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