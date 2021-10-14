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«المحامين»: انتهاء تجهيز غرفة الأعضاء بـ«سجن أكتوبر المركزي»

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«المحامين»: انتهاء تجهيز غرفة الأعضاء بـ«سجن أكتوبر المركزي» «المحامين»: انتهاء تجهيز غرفة الأعضاء بـ«سجن أكتوبر المركزي»

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أعلنت نقابة المحامين، عن انتهاء مجلس نقابة محامين جنوب الجيزة الفرعية، من تجهيز غرفة أعضاء الجمعية العمومية من محامين الفرعية، بالكيلو عشرة ونصف «سجن ٦ أكتوبر المركزي» بالكامل، من قبل النقابة الفرعية.

يذكر أن وفد من النقابة بقيادة جمال عمر البغدادي، نقيب الفرعية، انتقل في سبتمبر الماضي إلى سجن ٦ أكتوبر المركزي، وذلك لمعاينة استراحة المحامين، للبدء في تجهيزها.

والتقى الوفد الذي ضم إلى جانب النقيب الفرعي، جمعة الزعويلي، وكيل المجلس، وأحمد منصور، عضو المجلس، العميد أحمد جمال، مأمور السجن، والذي وعد وقتها بتذليل كافة المعوقات حتى يتم التجهيز في أقرب وقت، وهو ما حدث حيث تم الانتهاء من تجهيز الاستراحة خلال شهر.

المصرى اليوم

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