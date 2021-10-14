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البرلمان يناقش الإذن لوزير المالية بالحصول على قرض بضمان « للطيران»

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البرلمان يناقش الإذن لوزير المالية بالحصول على قرض بضمان «مصر للطيران» البرلمان يناقش الإذن لوزير المالية بالحصول على قرض بضمان « للطيران»

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ينظر مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من بشأن الإذن لوزير المالية للحصول على قروض من البنوك بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم- استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.

المصرى اليوم

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