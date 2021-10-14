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وزيرة التجارة: جهاز تنمية المشروعات انتهى من زيارة 1413 قرية

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وزيرة التجارة: جهاز تنمية المشروعات انتهى من زيارة 1413 قرية وزيرة التجارة: جهاز تنمية المشروعات انتهى من زيارة 1413 قرية

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ان الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة حتى نهاية يوليو 2021 تضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقًا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضًا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.

وخلال الاجتماع اليوم بين وزيرتى التخطيط والتجارة والصناعة، استعرض الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة؛ الملامح العامة للمبادرة والخطط التنفيذية لكل محور من محاور المبادرة، واستعرض بالتفصيل آليات تنفيذ المحور الاقتصادى، وخصوصًا توفير فرص العمل في قرى المبادرة.

كما استعرضت الدكتورة ندا مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط ملامح برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مبادرة «حياة كريمة»، وماتم من بناء شراكات مع القطاع الخاص والحكومى لتنفيذ مبادرات تمويلية للمشروعات متناهية الصغر في قرى «حياة كريمة».

المصرى اليوم

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