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إزالة ١١٣ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ في الشرقية

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إزالة ١١٣ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ في الشرقية إزالة ١١٣ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ في الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ١١٣ حالة تعد على مساحة ٨ آلاف و٩٤٩ مترا من المباني، و١٠٧ فدادين و٩ قراريط بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، لإزالة ٩٧ حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة ٨ آلاف و٩٤٩ مترا من المباني، وإزالة ١٦ حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٧١ فدانا و٩ قراريط و٦ أسهم، بمراكز «مشتول السوق- بلبيس- كفر صقر- الإبراهيمية- الحسينية- فاقوس- أولاد صقر- ههيا- منيا القمح»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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