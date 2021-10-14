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البرلمان يقرر مناقشة «تقنين التوك توك» ورفع سعر توريد القصب (تفاصيل)

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البرلمان يقرر مناقشة «تقنين التوك توك» ورفع سعر توريد القصب (تفاصيل) البرلمان يقرر مناقشة «تقنين التوك توك» ورفع سعر توريد القصب (تفاصيل)

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يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، الأحد المقبل، جلساته العامة بتحديد موعد لطلبى مناقشة عامة مقدمان من الناىب فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج. ومن النائبة ميرفت عازر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

ويناقش المجلس في نفس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ،ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

المصرى اليوم

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